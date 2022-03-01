Певица Ани Лорак, уроженка Украины, которая долгое время молчала, заговорила о войне в родной стране.

Как пишет Politeka.net, Ани Лорак является популярной певицей из Украины. На шестой день войны в Украине, куда президент России Путин направил свои войска, Лорак сделала публикацию и обратилась к фанатами.

"Мои любимые братья и сёстры! В Украине идет ВОЙНА! Война убийственная и разрушительная, каждый день гибнут мирные люди и что самое страшное - дети! Я украинка, я мать, мои близкие сейчас в Украине под обстрелами, как и миллионы украинцев.

Мое сердце сейчас с каждым из тех, кто страдает от этого ужаса!

Я умоляю остановить эту бессмысленную, никому не нужную войну!", - написала Лорак.



