Окупанти, бачачи свої невдачі на фронті, шукають різні способи, щоб дезорієнтувати і посіяти паніку.

Розганяється фейк про те, що «окупанти ставлять устаткування мобільного зв'язку, який може перебивати наші мережі», а також псевдо-поради, як треба правильно обрати мережу.

«Заявляємо офіційно: окупантам замість устаткування краще ставити свічки. За упокій. Не піддаємося ворожим фейкам! Все буде Україна!» - йдеться в повідомленні СБУ.

Також у СБУ попередили, що російські окупанти спробують розігнати фейк про те, що нібито українське керівництво та уряд здали країну. Цю дезінформацію можуть тиражувати через усі можливі канали.

«Але знайте – це фейк! Його мета – дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі. Проте навіть у випадку зникнення зв’язку та можливості перевірити, чи достовірні ці дані, будьте впевнені: капітуляція та здача інтересів України – неможливі!

Керівництво держави разом з народом протидіє російським військам і робить усе можливе для звільнення українських територій від окупантів. Всі органи влади, війська, силові та правоохоронні органи стоятимуть до перемоги! Слава Україні!» - підкреслили в СБУ.