Оккупанты, видя свои неудачи на фронте, ищут различные способы, чтобы дезориентировать и посеять панику.

Разгоняется фейк о том, что» оккупанты ставят оборудование мобильной связи, которое может перебивать наши сети", а также псевдо-советы, как надо правильно выбрать сеть.

"Заявляем официально: оккупантам вместо оборудования лучше ставить свечи. За упокой. Не поддаемся вражеским фейкам! Все будет Украина!"- говорится в сообщении СБУ.

Также в СБУ предупредили, что российские оккупанты попытаются разогнать фейк о том, что якобы украинское руководство и правительство сдали страну. Эту дезинформацию могут тиражировать через все возможные каналы.

"Но знайте - это фейк! Его цель – дезориентировать, посеять панику, сломить граждан и склонить наши войска к сдаче. Однако даже в случае исчезновения связи и возможности проверить, достоверны ли эти данные, будьте уверены: капитуляция и сдача интересов Украины – невозможны!

Руководство государства вместе с народом противодействует российским войскам и делает все возможное для освобождения украинских территорий от оккупантов. Все органы власти, войска, силовые и правоохранительные органы будут стоять до победы! Слава Украине!"- подчеркнули в СБУ.