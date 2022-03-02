Як пише Politeka.net, фото з міста Буча Київської області оприлюднили на сторінці Сухопутних військ Збройних сил України в Facebook.

Одну з вулиць міста перегородили спаленою воєнною технікою окупантів.

«Місто Буча, Київська область. Не гостинний прийом непроханих гостей з Росії», - сказано в повідомленні.

«Хлопці молюсь за вас Рідненькі. Гатіть тих орків щоб аж щепи летіли, очищайте нашу рідну землю від погані», «Які ви молодці, наші герої. Молюсь за кожного з вас», «Буде роботи металургійним заводам після війни», «Наші металурги вже потирають руки», - коментують фото в мережі.

Наразі в Бучі ведуться відновлювальні роботи.

Як повідомив секретар БМР Тарас Шаправський, станом на вечір 1 березня: