Як пише Politeka.net, фото з міста Буча Київської області оприлюднили на сторінці Сухопутних військ Збройних сил України в Facebook.

Одну з вулиць міста перегородили спаленою воєнною технікою окупантів.

«Місто Буча, Київська область. Не гостинний прийом непроханих гостей з Росії», - сказано в повідомленні.

«Хлопці молюсь за вас Рідненькі. Гатіть тих орків щоб аж щепи летіли, очищайте нашу рідну землю від погані», «Які ви молодці, наші герої. Молюсь за кожного з вас», «Буде роботи металургійним заводам після війни», «Наші металурги вже потирають руки», - коментують фото в мережі.

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Наразі в Бучі ведуться відновлювальні роботи.

Як повідомив секретар БМР Тарас Шаправський, станом на вечір 1 березня:

  • Майже у всіх районах відновлено світло, вода і тепло.
  • Газові служби латають пошкодження.
  • Резервуар чистої води майже відновлений. Вода поки ще з недостатнім тиском, але повернеться.
  • Зв’язались з Київстар, щоб відновити зв‘язок.
  • Отримали гуманітарний вантаж ліків. Можна отримати у БМР (Енергетиків 12)
  • Налагодили випікання хлібу.
  • Завтра відкриють рахунок Swift, щоб отримувати допомогу з закордону.
  • Запускається волонтерський штаб.
  • Вже працює поліція.