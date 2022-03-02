Як пише Politeka.net, фото з міста Буча Київської області оприлюднили на сторінці Сухопутних військ Збройних сил України в Facebook.
Одну з вулиць міста перегородили спаленою воєнною технікою окупантів.
«Місто Буча, Київська область. Не гостинний прийом непроханих гостей з Росії», - сказано в повідомленні.
«Хлопці молюсь за вас Рідненькі. Гатіть тих орків щоб аж щепи летіли, очищайте нашу рідну землю від погані», «Які ви молодці, наші герої. Молюсь за кожного з вас», «Буде роботи металургійним заводам після війни», «Наші металурги вже потирають руки», - коментують фото в мережі.
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Наразі в Бучі ведуться відновлювальні роботи.
Як повідомив секретар БМР Тарас Шаправський, станом на вечір 1 березня:
- Майже у всіх районах відновлено світло, вода і тепло.
- Газові служби латають пошкодження.
- Резервуар чистої води майже відновлений. Вода поки ще з недостатнім тиском, але повернеться.
- Зв’язались з Київстар, щоб відновити зв‘язок.
- Отримали гуманітарний вантаж ліків. Можна отримати у БМР (Енергетиків 12)
- Налагодили випікання хлібу.
- Завтра відкриють рахунок Swift, щоб отримувати допомогу з закордону.
- Запускається волонтерський штаб.
- Вже працює поліція.