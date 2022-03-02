Чоловіки призовного віку, які прибувають на Львівщину з різних областей України, зобов'язані стати на військовий облік. Про це йдеться в Наказі Львівської обласної військової адміністрації, повідомив у своєму Telegram-каналі мер Львова Андрій Садовий.
«Громадянам України чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, які прибули на Львівщину у зв’язку з евакуацією із зони бойових дій та інших населених пунктів, не пізніше 24 годин після прибуття необхідно з’явитися у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у Львівській області для взяття на військовий облік», - сказано в наказі.
У період воєнного стану накази військових адміністрацій обов'язкові до виконання.
Також у Львівській обласній військовій адміністрації надали список адрес територіальних центрів Львівщини, де можна стати на військовий облік.
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У Львові це:
- вул. І. Франка, 25
- вул. Батуринська, 2 (Галицько-Франківський, Личаківсько-Залізничний і Шевченківський ОРТЦК та СП)
- вул. Стрийська, 105
З адресами центрів у Львівській області можна ознайомитися нижче.