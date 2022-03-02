Мужчины призывного возраста, прибывающие на Львовщину из разных областей Украины, обязаны встать на воинский учет. Об этом говорится в Приказе Львовской областной военной администрации, сообщил в своем Telegram-канале мэр Львова Андрей Садовый.

«Гражданам Украины мужского пола возрастом от 18 до 60 лет, прибывшие на Львовщину в связи с эвакуацией из зоны боевых действий и других населенных пунктов, не позднее 24 часов по прибытии необходимо явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки в Львовской области для постановки на воинский учет», - сказано в приказе.

В период военного положения приказы военных администраций обязательны к исполнению.

Также во Львовской областной военной администрации предоставили список адресов территориальных центров Львовщины, где можно встать на воинский учет.

Во Львове это:

ул. И. Франко, 25

ул. Батуринская, 2 (Галицко-Франковский, Лычаковско-Железнодорожный и Шевченковский ОРТЦК и СП)

ул. Стрыйская, 105

С адресами центров во Львовской области можно ознакомиться ниже.