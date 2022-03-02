Як пише Politeka.net, Росія оголосила Україні війну 24 лютого. За цей час українська армія не тільки зупинила наступ, а й пішла пішла за деякими напрямками в контрнаступ, як повідомив радник глави ВП Олексія Арестовича. Прес-служба ДСНС у Фейсбук повідомила про втрати серед українців.

"Друг пізнається в біді. Вже понад 160 годин Україна і весь український народ тримає оборону від підступного і цинічного нападу Росії і Білорусії, а щогодини це втрачені життя наших дітей, жінок і захисників. Протягом семи днів війни Росія знищила сотні об'єктів транспортної інфраструктури, житлових будинків, лікарень і дитячих садків. За цей час вже загинули понад 2000 українців, не рахуючи наших захисників. Сьогодні основні зусилля Державної служби з надзвичайних ситуацій України спрямовані на порятунок людей. Нам вдалося зберегти життя понад 150 осіб ліквідувати понад 400 пожеж, що виникли після ворожих обстрілів, евакуювати понад 500 осіб. Піротехніки знешкодили 416 вибухонебезпечних предметів.

На жаль, при виконанні завдань загинули 10 рятувальників і 13 отримали травми. У цей складний час для України руку допомоги надає сусідня держава-побратим Польща! Сьогодні завершується процес передачі для ДСНС України семи одиниць сучасної пожежно-рятувальної техніки, яка негайно надійде на озброєння нашим рятувальникам. Спасибі колегам і добрим сусідам за підтримку і допомогу, ми будемо завжди це пам'ятати!!!",- було написано в публікації.