Как пишет Politeka.net, Россия объявила Украине войну 24 февраля. За это время украинская армия не только остановила наступление, но и пошла пошла по некоторым направлениям в контрнаступление, как сообщил советник главы ОП Алексея Арестовича. Пресс-служба ГСЧС в Фейсбук сообщила о потерях среди украинцев.

"Друг познается в беде. Уже более 160 часов Украина и весь украинский народ держит оборону от коварного и циничного нападения России и Белоруссии, а каждый час это потерянные жизни наших детей, женщин и защитников. В течение семи дней войны Россия уничтожила сотни объектов транспортной инфраструктуры, жилых домов, больниц и детских садов. За это время уже погибли более 2000 украинцев, не считая наших защитников. Сегодня основные усилия Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины направлены на спасение людей. Нам удалось сохранить жизнь более 150 человек ликвидировать более 400 пожаров, возникших после вражеских обстрелов, эвакуировать более 500 человек. Пиротехники обезвредили 416 взрывоопасных предметов.

К сожалению, при выполнении заданий погибли 10 спасателей и 13 получили травмы. В это сложное время для Украины руку помощи оказывает соседнее государство-побратим Польша! Сегодня завершается процесс передачи для ГСЧС Украины семи единиц современной пожарно-спасательной техники, которая немедленно поступит на вооружение нашим спасателям. Спасибо коллегам и добрым соседям за поддержку и помощь, мы будем всегда это помнить!!!", - было написано в публикации.