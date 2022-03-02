Сьогодні з'явилася інформація про знищення командного пункту російських окупантів у с.Дитятки Київської області.

Як пише Politeka.net, українські військові знищили командний пункт російських окупантів у с.Дитятки Київської області, яке знаходиться на в'їзді в Зону відчуження Чорнобильської АЕС. Такою інформацією поділився сьогодні у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.

"ЗСУ знищили командний пункт росіян у селі Дитятки під Чорнобилем. Начальник штабу 36 армії Східного військового округу генерал-майор Сергій Нирков втік під час спецоперації ЗСУ В Білорусь, місто Мозир, кинувши особовий склад, який був знищений нашою армією", — написав він.

Також з'явилася інформація про те, що відбувається в Миколаївській області. Окупанти кинули заведену техніку, зброю і розбіглися. Миколаївська область, село Червоне.

Раніше Святослав Вакарчук прибув до Харкова і звернувся до українців.

«Ми знаходимося в центрі Українського Харкова на розбомбленій площі Свободи. Вони можуть кидати бомби на наші площі, але вони ніколи не розбомблять дійсно наш дух і нашу свободу. Україна переможе. Ми обов'язково відстаємо кожен сантиметр нашої землі, і росіяни заплатять за те, що прийшли на наші землі вбивати наших мирних людей. Слава Україні! Героям Слава!», – відзначити Вакарчук.

Нагадавши, Ярмоленко зважився на благородний вчинок заради дітей.

Як повідомляла Politeka, Вест Хем готовий розлучитися з Ярмоленком.

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