Як пише Politeka.net, українські військові знищили командний пункт російських окупантів у с.Дитятки Київської області, яке знаходиться на в'їзді в Зону відчуження Чорнобильської АЕС. Такою інформацією поділився сьогодні у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.
"ЗСУ знищили командний пункт росіян у селі Дитятки під Чорнобилем. Начальник штабу 36 армії Східного військового округу генерал-майор Сергій Нирков втік під час спецоперації ЗСУ В Білорусь, місто Мозир, кинувши особовий склад, який був знищений нашою армією", — написав він.
Також з'явилася інформація про те, що відбувається в Миколаївській області. Окупанти кинули заведену техніку, зброю і розбіглися. Миколаївська область, село Червоне.
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Раніше Святослав Вакарчук прибув до Харкова і звернувся до українців.
«Ми знаходимося в центрі Українського Харкова на розбомбленій площі Свободи. Вони можуть кидати бомби на наші площі, але вони ніколи не розбомблять дійсно наш дух і нашу свободу. Україна переможе. Ми обов'язково відстаємо кожен сантиметр нашої землі, і росіяни заплатять за те, що прийшли на наші землі вбивати наших мирних людей. Слава Україні! Героям Слава!», – відзначити Вакарчук.
Нагадавши, Ярмоленко зважився на благородний вчинок заради дітей.
Як повідомляла Politeka, Вест Хем готовий розлучитися з Ярмоленком.
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