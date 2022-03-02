Сегодня появилась информация об уничтожении командного пункта российских оккупантов в с. Дитятки Киевской области.

Как пишет Politeka.net, украинские военные уничтожили командный пункт российских оккупантов в с. Дитятки Киевской области, которое находится на въезде в Зону отчуждения Чернобыльской АЭС. Такой информацией поделился сегодня в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

"ВСУ уничтожили командный пункт россиян в селе Дитятки под Чернобылем. Начальник штаба 36 армии Восточного военного округа генерал-майор Сергей Нырков убежал во время спецоперации ВСУ в Беларусь, город Мозырь, бросив личный состав, который был уничтожен нашей армией", — написал он.

Также появилась информация о том, что происходит в Николаевской области. Оккупанты бросили заведенную технику, оружие и разбежались. Николаевская область, село Червоне.

Ранее Святослав Вакарчук прибыл в Харьков и обратился к украинцам.

«Мы находимся в центре украинского Харькова на разбомбленной площади Свободы. Они могут бросать бомбы на наши площади, но они никогда не разбомбят действительно наш дух и нашу свободу. Украина победит. Мы обязательно отстаем каждый сантиметр нашей земли, и россияне заплатят за то, что пришли на наши земли убивать наших мирных людей. Слава Украине! Героям Слава!», – отметил Вакарчук.

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