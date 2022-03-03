Прикордонники 5-го прикордонного загону передовою групою спільно з підрозділами Збройних сил України витіснили окупантів і вийшли на лінію державного кордону на Сумщині. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

У середу, 3 березня, прикордонники та українські військові витіснили окупантів і вийшли на лінію державного кордону в Сумській області.

"Військовослужбовці Державної прикордонної служби України відмінно виконують завдання з нещадного знищення російських окупантів на території України", – розповів Данілов.

Він також зауважив, що усвідомивши провал свого плану "Барбароса-2022" і зіткнувшись з високоефективною діяльністю українських військових і тероборони, Кремль пішов на зміну тактики, почавши масовані обстріли житлових кварталів та об’єктів цивільної інфраструктури у десятках міст, таких як Київ, Чернігів, Херсон, Харків, зокрема з використанням забороненого Женевською конвенцією озброєння.

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