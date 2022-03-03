Навіть Таманська дивізія кидає десятки одиниць бойової техніки і масово здається в полон після ефективних контратак української армії.

У полон Збройним силам України здалися відразу 22 танкісти зі складу 2-ї гвардійської Таманської танкової дивізії.

Про це в Facebook написав журналіст Юрій Бутусов і показав відео з полоненими.

За словами Бутусова, саме ця бойова частина завжди присутня на будь-якому Параді і показусі в Росії, і намагається уособлювати "міць" російської армії. Окупанти вирішили самостійно здатися в полон після ефективних контратак української армії. Злякалися, що їх доб'ють.

"Приголомшлива і дуже показова історія. У полон українцям здалися відразу 22 танкісти зі складу 2-ї гвардійської Таманської танкової дивізії на чолі з заступником командира 1-го танкового полку з озброєння і з командиром танкового батальйону цього ж полку. Це одна з елітних бойових частин РФ, яка завжди присутня на будь-якому Параді і показусі, уособлюють міць російської армії. Однак навіть Таманська дивізія кидає десятки одиниць бойової техніки і масово здається в полон після ефективних контратак української армії", – написав Бутусов.

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