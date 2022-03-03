Невелике місто Приморськ на Запоріжжі показало справжній український дух і спрагу бути вільними. Вранці 3 березня в місті зібрався мітинг проти російської окупації.

Як повідомляє "24 канал", безстрашні приморці без зброї підійшли прямо до військової техніки і вимагали від окупантів забиратися з міста.

На мирному мітингу зібралося 2-3 тисячі осіб, що немало для невеликого містечка. В руках вони тримали українські прапори. Жителі скандували "Приморськ - це Україна", а також "Геть! Додому!".

Завдяки завзятості і єдності городян російських окупантів вдалося вигнати за межі міста. Один з мітингувальників повідомив, що поки невідомо, де саме окупанти. Є інформація, що вони можуть повернутися в місто. Однак на 12:00 в центрі було спокійно.

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