Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив про паніку окупантів, через що вони стали змінювати свою тактику, а це говорить тільки про одне.

Володимир Зеленський зробив нову заяву, в якому розповів, що ворог став вимушено змінювати тактику, пише Politeka.net. За словами президента, вороги вдалися до ракетно-бомбових ударів по українських містах, а це говорить про одне - вони не змогли зробити нічого істотного на землі.

Як зазначив український гарант, всі лінії нашої оборони - збережені – і в жодному зі стратегічних напрямків у ворога немає успіху.

"Вони пригнічені. Вони приречені. Київ вистояв цю ніч і черговий ракетно-бомбовий удар. Спрацювала наша протиповітряна оборона", - заявив Зеленський.

Як зазначив президент України, окупанти прийшли руйнувати українські міста і знищувати наших громадян. Ворог залишає людей без електрики, води, опалення, їжі і ліків, а також розстрілює маршрути, по яких можна провести евакуацію.

"Немає такої зброї, яку б ви не використовували проти українців. А тепер ви виходите і розповідаєте своїм пропагандистам, що ви збираєтеся послати в Україну так звані "гуманітарні колони"...

Пам'ятайте, безбожники: коли мільйони людей проклинають, вам нічим рятуватися", - підкреслив Володимир Зеленський.

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