Українцям повідомили про ситуацію на всіх напрямках наступу ворога.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 06:00 04 березня. Дані з’явилися на офіційній сторінці Генштабу в Facebook.

Почалася дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Станом на 06:20 пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у м. Енергодар ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Основні зусилля окупантів зосереджено на оточенні Києва та послабленні спротиву в заблокованих населених пунктах. В ході виконання цього завдання, угруповання ЗС РФ вичерпали основну частину оперативних резервів та почали підготовку перекидання додаткових сил і засобів з Південного та Східного військових округів. Другі ешелони та більша частина оперативних резервів угруповань окупантів введено в операцію.

На Волинському напрямку противник силами двох БТГр перейшов до оборонних дій в районах населених пунктів Поліське та Кухарі. Не виключається, що окупант буде здійснювати збройні провокації на кордоні з метою втягування збройних сил Білорусі у війну проти України.

На Поліському напрямку угруповання окупантів, що складається з військових частин Східного воєнного округу силами до п’ятнадцяти БТГр проводить наступальну операцію у смузі Козаровичи, Вишгород Фастів, Обухів, зосередження зусиль на напрямку Бишів, Українка. У боротьбі за рубежі в районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів ворог частково втратив наступальний потенціал.

Основні сили противника блоковано та зупинено в районі Макарова. Окупанти відійшли від Бучі та аеродрому Гостомель.

На Сіверському напрямку угрупування військ Центрального воєнного округу силами до чотирнадцяти БТГр, а також 14 армійського округу Північного флоту проводить наступальну операцію у смузі Остер, Зазим’я; Березань, Вишеньки, зосереджуючи зусилля на напрямках Києва. Одночасно ворог проводить перегрупування з метою продовжити наступ у напрямку Броварів.

На Слобожанському напрямку угруповання військ Західного воєнного округу силами до шістнадцяти БТГр проводить наступальну операцію, зосереджуючи зусилля на напрямку Новомосковська. Блокує Харків з півночі. Захопив Балаклею. Противник не досягнув успіху в районі Охтирки і зосередив основні сили в районі Гадяча та Зіньківа.

На Донецькому напрямку угрупування ворога силами 1 та 2 армійських корпусів посилені сімома БТГр зі складу 8 армії продовжує наступальні дії для розвитку тактичного успіху на Новоайдарському, Волноваському та Маріупольському напрямках, вийшов до населеного пункту Новоолександрівка. Маючи значну перевагу в техніці, противник оточив Маріуполь.

На Луганському напрямку веде бойові дії в напрямку н.п. Старобільськ.

На Таврійському напрямку противник, силами до п’ятнадцяти БТГр зосередив зусилля на напрямку Миколаїв – Вознесенськ. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів у складі до БТГр продовжує наступ у напрямку Запоріжжя, частиною сил – на Маріуполь. Відзначено введення в операцію десантно-штурмових підрозділів ЗС РФ у напрямку на Миколаїв.

Окупанти були зупинені на Миколаївському напрямку, але мали частковий успіх на напрямку Вознесенська.

Відмічено переміщення великої кількості автомобільної техніки з тимчасово окупованої території Криму, в якій окупанти здійснюють перевезення злочинців з місць виконання покарань для організації безладів у Миколаївській області.

В Чорному морі морське угруповання російських окупантів виведено з морських баз із завданням уражати надводні сили угруповання різнорідних сил українських ВМС.

Одночасно, противник продовжує підготовку до висадки морського десанту в районах Затока, Чорноморськ. Прикриття груп здійснює загін кораблів вогневої підтримки і ракетна катерна ударна група.

Для подавлення системи протидесантної оборони України на чорноморському узбережжі відмічено залучення бомбардувальників Су-24М та зафіксовано скидання касетних бомб РБК-500. Прикриття забезпечували винищувачі Су-30СМ.

На всіх напрямках противник має втрати, демотивовані окупанти здаються в полон та кидають техніку. Ці трофеї допомагають бити російських загарбників.

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