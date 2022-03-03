С целью психологической поддержки граждан Украины, которые страдают от последствий вооруженной агрессии России запустили круглосуточную бесплатную интернет-платформу психологической помощи «Расскажи мне». Об этом сообщают на странице Генштаба ВСУ в Facebook.
Если вы чувствуете тревогу, панические атаки, есть признаки депрессии, оставляйте заявку на платформе «Расскажи мне» и ожидайте обратной связи от специалиста. Для получения помощи нужно кратко описать свой запрос и отправить заявку через сайт.
Модераторы платформы подберут специалиста, и он как можно быстрее свяжется с вами. Консультации проводятся бесплатно в режиме онлайн.
Действует бот первой психологической помощи. Он пригодится в первые часы после травматического события. Там можно найти рекомендации по сохранению психологического здоровья.
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Этот бот разработала команда Института когнитивного моделирования в сотрудничестве с кафедрой медицинской психологии, психосоматической медицины и психотерапии Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца и специалистами проекта «Друг».
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