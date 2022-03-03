Украинцев предупредили о коварстве врага, который устанавливает мин-ловушки с растяжками вблизи объектов гражданской инфраструктуры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение Центра в Телеграм. Ловушки уже замечены в Киеве и Херсоне.
Людей просят быть очень осторожными и внимательными во время передвижения по городам, в которых проходили бои.
"Враг очень коварен и не гнушается любыми способами нанести вред гражданскому населению Украины", - говорится в сообщении.
Центр предоставил план действий при обнаружении подозрительного предмета.
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1. Ни в коем случае не трогать его.
2. Немедленно сообщить об обнаруженном предмете подразделениям ГСЧС (101) или Полиции (102).
3. Предупредить прохожих о возможной опасности.
4. Отойти подальше от подозрительного предмета.
5. Не использовать мобильный телефон вблизи подозрительного предмета.
6. Дождаться приезда специалистов и указать местонахождение подозрительного предмета.
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