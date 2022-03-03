Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает о ловушках, которые устанавливают оккупанты - уже зафиксированы случаи в двух городах.

Украинцев предупредили о коварстве врага, который устанавливает мин-ловушки с растяжками вблизи объектов гражданской инфраструктуры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение Центра в Телеграм. Ловушки уже замечены в Киеве и Херсоне.

Людей просят быть очень осторожными и внимательными во время передвижения по городам, в которых проходили бои.

"Враг очень коварен и не гнушается любыми способами нанести вред гражданскому населению Украины", - говорится в сообщении.

Центр предоставил план действий при обнаружении подозрительного предмета.

1. Ни в коем случае не трогать его.

2. Немедленно сообщить об обнаруженном предмете подразделениям ГСЧС (101) или Полиции (102).

3. Предупредить прохожих о возможной опасности.

4. Отойти подальше от подозрительного предмета.

5. Не использовать мобильный телефон вблизи подозрительного предмета.

6. Дождаться приезда специалистов и указать местонахождение подозрительного предмета.

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