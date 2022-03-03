Відбувся другий раунд переговорів української та російської делегацій, про результати якого розповів радник голови ОП Михайло Подоляк.

Як пише Politeka.net, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів про другий раунд переговорів української та російської делегацій. Про це він повідомив на брифінгу.

За словами Подоляка, Росія і Україна найближчим часом створять канали зв'язку та взаємодії для організації гуманітарних коридорів.

"Українська делегація не отримала результати, на які розраховувала, і продовжить діалог у третьому раунді переговорів", - зазначив радник глави ОП.

Цитата Михайла Подоляка за підсумками другого раунду переговорів України і Росії:

"Сторони досягли розуміння про спільне забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного, цивільного населення, а також для доставки медикаментів і продуктів харчування в місця найбільш запеклих боїв, з можливість тимчасового припинення вогню, на період, коли буде здійснюватися евакуація в секторах, де вона проводиться. Тобто, не скрізь, а тільки в тих місцях, де будуть знаходитися гуманітарні коридори. Можливо, буде припинення вогню. З цією метою найближчим часом будуть організовані спеціальні канали зв'язку та взаємодії і будуть сформовані відповідні логістичні процедури".

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