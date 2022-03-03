Як пише Politeka.net, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів про другий раунд переговорів української та російської делегацій. Про це він повідомив на брифінгу.
За словами Подоляка, Росія і Україна найближчим часом створять канали зв'язку та взаємодії для організації гуманітарних коридорів.
"Українська делегація не отримала результати, на які розраховувала, і продовжить діалог у третьому раунді переговорів", - зазначив радник глави ОП.
Цитата Михайла Подоляка за підсумками другого раунду переговорів України і Росії:
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"Сторони досягли розуміння про спільне забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного, цивільного населення, а також для доставки медикаментів і продуктів харчування в місця найбільш запеклих боїв, з можливість тимчасового припинення вогню, на період, коли буде здійснюватися евакуація в секторах, де вона проводиться. Тобто, не скрізь, а тільки в тих місцях, де будуть знаходитися гуманітарні коридори. Можливо, буде припинення вогню. З цією метою найближчим часом будуть організовані спеціальні канали зв'язку та взаємодії і будуть сформовані відповідні логістичні процедури".
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