Відповідне звернення Катерина Хмелевська, яка народилася в Сімферополі і переїхала до Києва після окупації Криму в 2014-му році, зробила на своїй сторінці в Instagram.

«Я звертаюся до всієї Росії, в Крим вже марно звертатись. Дівчатка, мами, жінки, бабусі, не пускайте будь ласка своїх чоловіків, ховайте їх кудись. Тому що тут вони просто гарматне м'ясо. Просто м'ясо. У нас повні поля, повні дороги трупів ваших солдатів. Рятуйте своїх дітей! Я ще раз вас прошу", - сказала Катерина.

Раніше дружина Усика назвала кримчан трусами за те, що ті бояться публічно виступити проти агресії Путіна.

"Доброї ночі. Ми не спимо вже тиждень. Вартуємо наш будинок, щоб його не знесли до Х**нам собачим, Російські наші "брати", які дуже сильно про нас "піклуються" і нам "допомагають". Ще раз хочу "подякувати" Крим за те, що Ви нас ні**не підтримуєте. Я дуже сподіваюся, що нас до завтра не знесуть, і наша українська кров, не буде на ваших, б**дь, руках.

Я не знаю, таких ссикунов в світі немає, як ви. Ви все пишете в мій телефон, в сторіс, який прихований, просите, щоб я не виставляла, як ви за нас переживаєте. Але ви ні**я не переживаєте. Просто ні * * ра не переживете", - заявляла Хмелевська

Нагадаємо, за останніми даними Генштабу ЗСУ, кількість убитих російських солдатів, які вторглися на територію України, досягла майже 10 тисяч.