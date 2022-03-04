Жена чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Александра Усика призвала российских женщин прятать своих мужчин

Соответствующее обращение Екатерина Хмелевская, которая родилась в Симферополе и переехала в Киев после оккупации Крыма в 2014-м году, сделала на своей странице в Instagram.

«Я обращаюсь ко всей России, в Крым уже бесполезно обращаться. Девочки, мамы, женщины, бабушки, не пускайте пожалуйста своих мужчин, прячьте их куда-то. Потому что здесь они просто пушечное мясо. Просто мясо. У нас полные поля, полные дороги трупов ваших солдат. Спасайте своих детей! Я еще раз вас прошу", - сказала Екатерина.

Ранее супруга Усика назвала крымчан трусами за то, что те боятся публично выступить против агрессии Путина.

"Доброй ночи. Мы не спим уже неделю. Караулим наш дом, чтобы его не снесли к х**нам собачьим, русские наши "братья", которые очень сильно о нас "заботятся" и нам "помогают". Еще раз хочу "поблагодарить" Крым за то, что вы нас ни**ена не поддерживаете. Я очень надеюсь, что нас до завтра не снесут, и наша украинская кровь, не будет на ваших, б**дь, руках.

Я не знаю, таких ссыкунов в мире нет, как вы. Вы все пишете в мой телефон, в сторис, который скрытый, просите, чтобы я не выставляла, как вы за нас переживаете. Но вы ни**я не переживаете. Просто ни**ра не переживете", – заявляла Хмелевская

Напомним, по последним данным Генштаба ВСУ, количество убитых российских солдат, которые вторглись на территорию Украины, достигло почти 10 тысяч.