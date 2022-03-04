Важливо в цій ситуації не піддаватися паніці і намагатися вибратися так, щоб не погіршити ситуацію.

В умовах постійних військових дій і обстрілів житлових кварталів є ризик опинитися під завалами будинку. Тому кожен українець повинен знати, що робити в такому випадку і як врятувати себе.

Інструкцію підготувала Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Існує два сценарії: коли ви можете повідомити про ваше місцезнаходження і коли вас ніхто не чує.

Для початку слід спробувати зв'язатися з рятувальниками або людьми, що знаходяться зовні. Спробуйте докричатися до них або зателефонувати і повідомити, де ви знаходитесь. Далі потрібно заспокоїтися і чекати, поки розберуть завали.

Якщо вас ніхто не чує, то для початку спробуйте вивільнити руки і ноги. Для цього огляньте все навколо і оцініть ситуацію. Перевірте, що ваші рухи не зможуть завдати ще більшої шкоди і спровокувати повторний обвал. Після цього обережно розберіть, що виходить. Якщо ви не можете цього зробити або не впевнені в своїх силах, краще кличте на допомогу.

Якщо у вас немає можливості зв'язатися з рятувальниками по телефону, пробуйте інші способи: стукайте по батареях, трубах, кричіть. Якщо вас і далі не чують, пробуйте обережно розбирати завал навколо.

Звільнившись, уважно огляньте себе на наявність травм. При необхідності і можливості надайте першу медичну допомогу. Важливо при очікуванні рятувальників захистити себе від переохолодження.

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