В умовах постійних військових дій і обстрілів житлових кварталів є ризик опинитися під завалами будинку. Тому кожен українець повинен знати, що робити в такому випадку і як врятувати себе.
Інструкцію підготувала Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Існує два сценарії: коли ви можете повідомити про ваше місцезнаходження і коли вас ніхто не чує.
Для початку слід спробувати зв'язатися з рятувальниками або людьми, що знаходяться зовні. Спробуйте докричатися до них або зателефонувати і повідомити, де ви знаходитесь. Далі потрібно заспокоїтися і чекати, поки розберуть завали.
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Якщо вас ніхто не чує, то для початку спробуйте вивільнити руки і ноги. Для цього огляньте все навколо і оцініть ситуацію. Перевірте, що ваші рухи не зможуть завдати ще більшої шкоди і спровокувати повторний обвал. Після цього обережно розберіть, що виходить. Якщо ви не можете цього зробити або не впевнені в своїх силах, краще кличте на допомогу.
Якщо у вас немає можливості зв'язатися з рятувальниками по телефону, пробуйте інші способи: стукайте по батареях, трубах, кричіть. Якщо вас і далі не чують, пробуйте обережно розбирати завал навколо.
Звільнившись, уважно огляньте себе на наявність травм. При необхідності і можливості надайте першу медичну допомогу. Важливо при очікуванні рятувальників захистити себе від переохолодження.
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