У суботу, 5 березня, жителі Херсона продовжують мітинги проти російської окупації.

Тисячі мешканців міста зібралися на центральній площі Свободи. Вони вийшли на вулицю з прапорами України, плакатами «Херсон – це Україна». Люди скандують «Ганьба», «Путін – ху*ло», «Русский военный корабль, иди на***».

Тисячі людей вийшли до окупантів, котрі зайняли ХОДА. Ніхто не боїться, всі консолідовані та підтримують один одного! Розповідайте усім, хто мешкає в Росії про український #Херсон Ніяка пропаганда рашистів не пройде! Херсонці це доказують зараз! pic.twitter.com/UskVBpEyC8 — ХерсON (@Khers_ON) March 5, 2022

Місцеві повідомляють, що люди постійно підходять із усіх мікрорайонів Херсона. Наразі заполонили майже всю площу.

Окупанти стоять ланцюжком навколо будівлі Херсонської ОГА, щоб не пустити активістів всередину.

На початку мітингу, на площі загарбники відкривали попереджувальну стрільбу в повітря, але люди не розійшлися, а вирушили містом.

І жоден постріл ворога в повітря не злякає справжніх українців, які мужньо відстоюють рідну землю! 🇺🇦



На відео Херсон зараз. Переляканий окупант від безвиході гатить в повітря автоматною чергою.



Херсонців це не спиняє!

Українці - найсміливіший і найвідважніший народ у світі💪🏼 pic.twitter.com/gjO0c1xWPb — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 5, 2022

Пізніше в мережі з’явилось відео, як мітингувальники на "віджатому" в окупантів БТРі під українським прапором вирушили центральним проспектом.

#Херсон Російські військові залишили центр міста, наші забрали бтр! Боротьба триває! pic.twitter.com/zIccRRwrwp — ХерсON (@Khers_ON) March 5, 2022

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