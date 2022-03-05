У суботу, 5 березня, жителі Херсона продовжують мітинги проти російської окупації.
Тисячі мешканців міста зібралися на центральній площі Свободи. Вони вийшли на вулицю з прапорами України, плакатами «Херсон – це Україна». Люди скандують «Ганьба», «Путін – ху*ло», «Русский военный корабль, иди на***».
Місцеві повідомляють, що люди постійно підходять із усіх мікрорайонів Херсона. Наразі заполонили майже всю площу.
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Окупанти стоять ланцюжком навколо будівлі Херсонської ОГА, щоб не пустити активістів всередину.
На початку мітингу, на площі загарбники відкривали попереджувальну стрільбу в повітря, але люди не розійшлися, а вирушили містом.
Пізніше в мережі з’явилось відео, як мітингувальники на "віджатому" в окупантів БТРі під українським прапором вирушили центральним проспектом.
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