У Луцьку добровольці винайшли катапульту для метання "коктейлів Молотова" і назвали її "ДжаВолина". Відео народного ноу-хау в Фейсбуці опублікував один з розробників Павло Цапюк.

Поки катапульту відчувають. Завдяки такому винаходу "коктейлі Молотова" можна буде відправляти з більшою точністю і на довші відстані (зараз можливості 10-15 метрів). Надалі хочуть випробувати більш потужний заряд.

Українцям сподобався винахід і вони написали парочку компліментів Павлу Цапюку: "Пашка, ти просто монстр", "Це нереально круто, хлопці", "Кмітливі українці, я знала, що ми можемо щось викинути!", "Куди рашці з нами змагатися. У нас в голові мозок, а у них - лайно в голові".

Нагадаємо, якщо зникне мобільний зв'язок: чим користуватися населенню і що робити в першу чергу.

Як повідомляла Politeka, поліція просить повідомляти про підозрілих людей.

Також Politeka писала, прозвучала сирена: рятувальники розповіли українцям, як діяти в надзвичайній ситуації.