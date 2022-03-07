В Луцке добровольцы изобрели катапульту для метания "коктейлей Молотова" и назвали ее "ДжаВолына". Видео народного ноу-хау в Фейсбуке опубликовал один из разработчиков Павел Цапюк.

Пока катапульту испытывают. Благодаря такому изобретению «коктейли Молотова» можно будет отправлять с большей точностью и на более длинные расстояния (сейчас возможности 10-15 метров). В дальнейшем хотят опробовать более мощный заряд.

Украинцам понравилось изобретение и они отвесили парочку комплиментов Павлу Цапюку: "Пашка, ты просто монстр", "Это нереально круто, ребята", "Сообразительные украинцы, я знала, что мы можем что-то выкинуть!", "Куда рашке с нами тягаться. У нас в голове мозг, а у них - дерьмо в башках".

Напомним, если исчезнет мобильная связь: чем пользоваться населению и что делать в первую очередь.

Как сообщала Politeka, полиция просит сообщать о подозрительных людях.

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