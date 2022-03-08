Про це, як пише Politeka.net, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, повідомляється, що Кабінет Міністрів України вніс зміни до Постанови від 28 лютого 2022 року № 168 “Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану”, якими виключив обмеження щодо виплати військовослужбовцям строкової служби на період дії воєнного стану додаткової винагороди 30 000 гривень щомісячно.

Ця постанова була прийнята на виконання Указів Президента. Нею передбачено, що в умовах воєнного стану військовослужбовцям Збройних Сил, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державна спеціальна служба транспорту, особам рядового і начальницького складу ДСНС України, Національна поліція України виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 000 грн в розрахунку на місяць», - повідомляє Генштаб ЗСУ.

Усім категорія військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів ̶ розмір додаткової винагороди збільшується до 100 000 грн в розрахунку на місяць, пропорційно часу участі у таких діях та заходах.

Сім’ям наших військовослужбовців, які загинули у цій війні, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн грн, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів.