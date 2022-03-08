Креатив українців не має меж. На листівках знаходять відображення навіть новини останніх днів.

Цього року 8 березня сильно відрізняється від попередніх. Багато українських жінок не те, що залишаться без тюльпанів - вони проведуть день ховаючись від снарядів російських окупантів.

Однак, в цей непростий час, з'явилися нетипові листівки на честь свята. Добірку листівок опублікували на телеграм-каналі Київ Оперативний.

Колекцію вітальних листівок для жінок підготувало і видання "Новий Час".

"З такими захисниками права дівчат точно не постраждають", - зазначають у виданні.

Нагадаємо, якщо зникне мобільний зв'язок: чим користуватися населенню і що робити в першу чергу.

Як повідомляла Politeka, поліція просить повідомляти про підозрілих людей.

Також Politeka писала, прозвучала сирена: рятувальники розповіли українцям, як діяти в надзвичайній ситуації.