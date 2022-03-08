Цього року 8 березня сильно відрізняється від попередніх. Багато українських жінок не те, що залишаться без тюльпанів - вони проведуть день ховаючись від снарядів російських окупантів.
Однак, в цей непростий час, з'явилися нетипові листівки на честь свята. Добірку листівок опублікували на телеграм-каналі Київ Оперативний.
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Колекцію вітальних листівок для жінок підготувало і видання "Новий Час".
"З такими захисниками права дівчат точно не постраждають", - зазначають у виданні.
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