Втрати військових сил РФ, що беруть участь в агресії проти в Україні склали 25%. Про це повідомив колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook Facebook.

"Пекельні цифри для орків. Трохи порахуємо на сьогодні - користуючись нашими даними і даними закритих джерел в рф. У вторгненні було задіяне угруповання близько 200 тисяч осіб.Втрати агресора на ранок 14 дня війни:

Убитими - 10 235 (регулярних сил) + 2400 (зі складу ПВК діючих разом з ворогом) разом близько = 12 635 (за даними внутрішнього інсайдера в РФ)

Пораненими - близько 35 000

Полоненими - близько 3 000», - повідомив екс-глава МВС.

Грунтуючись на цих даних, виходить, що Росія вже втратила близько 50 635 чоловік з 200 тис., які відправили в Україну, тобто 25%. «З цифр по втратах особового складу російського агресора ясно видно перспективу залишилися окупаційних сил", - зазначив Аваков.

Також екс-глава МВС України звернувся до російських загарбників.

"Гей, російські орки, ви несете нам багато горя - ви вбиваєте наших громадян.. але просто подивіться цифри - ви, хоч і з промитими мізками, але не настільки тупі.. Ви всі повернетеся додому або в трунах, або каліками", - зазначив він.

А українців Аваков закликав берегти себе і Україну.

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