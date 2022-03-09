Як пише Politeka.net, з посиланням на пресслужбу партії "Слуга народу", закон про посилення відповідальності за держзраду (№7116) передбачає максимальне покарання за цей злочин у вигляді позбавлення волі на строк від 15 років до довічного позбавлення волі з обов’язковою конфіскацією всього майна. При цьому засуджені за державну зраду та диверсії не підпадатимуть під амністію.

Закон про мародерство (№7124) передбачає кримінальну відповідальність за викрадення на полі бою речей українських захисників.

Мародерство як військовий злочин каратиметься позбавленням волі на строк від 3-х до 10-ти років. Водночас викрадення військовослужбовцями чи цивільними особами української техніки, зброї та речей за межами поля бою утворює склад корисливого злочину проти власності.

Цей закон посилює відповідні покарання за привласнення чужого майна на полі бою або використання трагічних обставин, бойових дій для власної наживи шляхом пограбування українців, зокрема вбитих або поранених.

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