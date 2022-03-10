Потери воинских сил РФ, участвующих в агрессии против в Украине составили 25%. Об этом сообщил бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

«Адские цифры для орков. Немного посчитаем на сегодня - пользуясь нашими данными и данными закрытых источников в рф. Во вторжении была задействована группировка около 200 тысяч человек.Потери агрессора на утро 14 дня войны:

Убитыми - 10 235 (регулярных сил) + 2400 ( из состава ЧВК действующих вместе с врагом) итого около = 12 635 ( по данными внутреннего инсайдера в РФ)

Ранеными – около 35 000

Пленными – около 3 000», - сообщил экс-глава МВД.

Основываясь на этих данных, получается, что Россия уже потеряла около 50 635 человек из 200 тыс., которые отправили в Украину, то есть 25%. «Из цифр по потерям личного состава русского агрессора ясно видна перспектива оставшихся оккупационных сил», - отметил Аваков.

Также экс-глава МВД Украины обратился к российским захватчикам.

«Эй, русские орки, вы несете нам много горя – вы убиваете наших граждан.. но просто посмотрите цифры – вы, хоть и с промытыми мозгами, но не настолько тупые.. Вы все вернетесь домой или в гробах, или калеками», - отметил он.

А украинцев Аваков призвал беречь себя и Украину.

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