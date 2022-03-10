Два рідних брата з Вінниччини загинули від рук російських окупантів, захищаючи свою країну

Про те, що командир 9-го батальйону "Вінницькі скіфи", Сергій Котенко, загинув минулої середи, 9-го березня, заважаючи "російській орді" захопити Україну, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, повідомляє син патріота, Ростислав Котенко, який теж є військовослужбовцем.

Дізнавшись про трагічну новину, син загиблого написав, як його батько любив не тільки свою сім'ю, а й всю Україну:

Нагадаємо - до 2014-го року, Сергій Котенко очолював Гайсинську райдержадміністрацію у Вінницькій області, але, в підсумку, змушений був відмовитися від своєї посади, щоб повернутися на військову службу, і захищати цілісність і залежність України.

Найсумніше, що смерть Сергія далеко не одинична втрата цієї сім'ї: 7-го березня, в боях під Миколаєвом, загинув і його рідний брат, Олександр, який теж брав участь в АТО/ООС, у складі батальйону "Айдар".

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що чоловік втратив всю сім'ю після бомбардування під Києвом - залишився тільки кіт.

Також раніше ми інформували про те, що ворог від безсилля бомбить мирні будинки Харкова та області.

А до цього наш портал повідомляли про те, що Арестович розповів, чому у ворога не вийде захопити Київ.