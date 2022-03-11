На 10 літаків противника менше, і 1 з них збитий "Стінгером".

Літак окупантів, після попадання, не зміг долетіти до місця дислокації та звалився на території Росії

Про те, що ЗСУ, за минулі 24 години, на п'ятницю, 11-е березня, збили 10 російських літаків, а льотчик одного винищувача-бомбардувальника, хоч і захотів благополучно повернутися в рідне "Отечество", відбомбившись, на жаль, не зміг цього зробити, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, інформують Сухопутні війська ЗС України .

Відповідно до інформації, отриманої від зенітних ракетних військ Повітряних Сил, вражені 4 повітряні цілі - за попередніми даними, це 3 штурмовики Су-25 окупантів і Су-34, який після попадання так і не долетів до рідного аеродрому і впав десь посеред РФ.

Також, наша авіація знищила ще 4 повітряні цілі, а підрозділи Сухопутних військ підтвердили фотоматеріалами, що на різних напрямках змогли підбити 2 штурмовики окупантів, теж Су-25, і один з них - за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу "Стінгер".

Таким чином, 10 літаків російських фашистів, вже не зможуть бомбити мирні міста українців.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що момент повітряної атаки окупантів на Дніпро потрапив на відео.

Також раніше ми інформували про те, що супутники показали масштаб руйнувань під Києвом.

А до цього наш портал повідомляли про те, що під Києвом стоять "кадирівці", які відкривають вогонь по солдатах РФ, щоб ті не втекли.