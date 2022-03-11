У Житомирській області повідомили дані про втрати регіону за 16 днів війни з російськими окупантами.

Як пише Politeka.net, за даними, оприлюдненими начальником Житомирської обласної Військової адміністрації Віталієм Бунечко, з початку війни в Житомирській області: загинули 39 осіб, з них 25 військовослужбовців; загинули 14 цивільних, серед яких четверо маленьких дітей; 330 жителів області отримали різні види травм; авіаударами вже зруйновані 33 об'єкти інфраструктури.

"Ми знаємо, хто винен у цих злочинах! Ніколи не пробачимо вбивцям українців!",- йдеться в повідомленні голови Житомирської Військової адміністрації.

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