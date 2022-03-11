Як пише Politeka.net, за даними, оприлюдненими начальником Житомирської обласної Військової адміністрації Віталієм Бунечко, з початку війни в Житомирській області: загинули 39 осіб, з них 25 військовослужбовців; загинули 14 цивільних, серед яких четверо маленьких дітей; 330 жителів області отримали різні види травм; авіаударами вже зруйновані 33 об'єкти інфраструктури.
"Ми знаємо, хто винен у цих злочинах! Ніколи не пробачимо вбивцям українців!",- йдеться в повідомленні голови Житомирської Військової адміністрації.
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