США вводять заборону на імпорт алкоголю, діамантів і морепродуктів з Росії. Про це повідомив президент США Джо Байден на брифінгу. Також лідер Сполучених Штатів пообіцяв направити нову гуманітарну допомогу Україні.
Крім того, США, Євросоюз і G7 скасують режим найбільшого сприяння в торгівлі з Росією. Захід перешкоджатиме російським позикам Світового банку та Міжнародного валютного фонду. До Росії заборонять поставки предметів розкоші.
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