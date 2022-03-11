Американський лідер Джо Байден повідомив про нові санкції для Росії, стало відомо, які обмеження знову обрушаться на росіян.

США вводять заборону на імпорт алкоголю, діамантів і морепродуктів з Росії. Про це повідомив президент США Джо Байден на брифінгу. Також лідер Сполучених Штатів пообіцяв направити нову гуманітарну допомогу Україні.

Крім того, США, Євросоюз і G7 скасують режим найбільшого сприяння в торгівлі з Росією. Захід перешкоджатиме російським позикам Світового банку та Міжнародного валютного фонду. До Росії заборонять поставки предметів розкоші.

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