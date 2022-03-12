Российские военные, которые вторглись в Украину, несут такие потери, которых они никогда еще не имели. Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины бригадный генерал Кирилл Буданов, передает пресс-служба ГУР МО.

Руководитель военной разведки Украины подчеркнул, что все мечты оккупантов о скором захвате Украины разбились очень быстро.

"Нам известны почти все их планы. Как только в больших кабинетах зарождаются какие-то идеи, мы сразу о них знаем. Еще раз говорю, все попытки захватить Украину военным путем провалятся», – сказал начальник ГУР МО Украины.

Также Буданов сообщил о потерях боеспособности российскими военными.

"18 батальонно-тактических групп полностью потеряли свою боеспособность, еще 13 полностью уничтожены. 31 батальонно-тактическая группа за две недели фактически потеряла боеспособность. Это страшные потери, которых россияне никогда еще не имели", – отметил бригадный генерал Кирилл Буданов.

Отметим, по данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 12 марта ориентировочно составили личного состава -12 000 человек, танков - 362 ед, боевых бронированных машин - 1205 ед, артиллерийских систем - 135 ед, РСЗО - 62 ед, средства ПВО - 33 ед, самолет - 58 ед, вертолетов - 83 ед, автомобильной техники - 585 ед, корабли /катера - 3 ед, цистерн с ГСМ - 60, БПЛА оперативно-тактического уровня - 7.

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