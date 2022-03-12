Ввечері 11 березня російські загарбники обстріляли онколікарню в Миколаєві.

«Нападати на слабого може лише виродок. Про слабого – це не про нас, це про наших хворих. Щойно ці нелюди обстріляли онкологічну лікарню. Лікарню, яка надає допомогу хворим на онкологію зі всієї Миколаївської області…

Нелюди поцілили, але великої шкоди, на щастя не завдали. Тож працюємо далі», - повідомив начальник управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА Максим Безносенко у Facebook.

У центрі міста в Чернігові російські війська нанесли удар по готелю "Україна".

«У блокадному Чернігові у самому центрі міста російські окупанти розбомбили готель "Україна". Вони цілеспрямовано бомблять і знищують мирні цивільні об'єкти та інфраструктуру міста – лікарні, школи, дитячі садочки, бібліотеки, готелі, стадіони, житлові багатоповерхові будинки...

Відбувається цілеспрямоване і планомірне нищення стародавнього міста, історія якого нараховує понад 1300 років», - повідомив науковий співробітник у Інститут історії України НАН України Сергій Шумило у Facebook.

Державний холдинг "Росатом" бере участь у захопленні Запорізької атомної станції.

Про це повідомив голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін:

"Сьогодні до Енергодару прибула група цивільних, серед яких ми ідентифікували головного інженера Ростовської АЕС та заступника головного інженера Балаковської АЕС.

Було ще вісім людей, які намагалися взяти керівництво ЗАЕС у свої руки. Вони не були допущені туди, але всі ці випадки свідчать про те, що концерн "Росатом" також брав участь у цій агресії, займається практично рейдерством наразі, намагаючись захопити АЕС і встановити контроль над нею".

За словами Котіна, "Енергоатом" уже підготував звернення до відповідних міжнародних організацій, зокрема МАГАТЕ, щоб вони звернули увагу саме на роль та участь "Росатому" в агресивних діях щодо українських АЕС.

«Персоналу доводиться працювати під дулами автоматів загарбників. І на майданчику ЗАЕС, і в Енергодарі дуже багато ворожих солдатів і техніки", – описав ситуацію голова "Енергоатому".

У Василькові Київської області знову сталась пожежа на нафтобазі унаслідок атаки російських окупантів.

Місцеві жителі чули серію сильних вибухів. В Мережі з’явилися кадри з місяця НП.

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