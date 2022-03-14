Як пише Politeka.net, Олег Сенцов-відомий український режисер, який довгий час перебував у російській в'язниці, але його обміняли і вже довгий час зірка знаходиться в Україні. Знаменитість у себе в Фейсбуці вирішив розповісти, де зараз знаходиться і розповів про нові навички, які знайшов.

"Вже кілька днів перебуваю на передовій, куди наш підрозділ було перекинуто для посилення напрямку, де ворог постійно намагається прорватися до Києва. Фігачат по нас міцно, але наша арта б'є ще сильніше і точніше. Навчився будувати бліндаж і жити в окопі, освоїв кулемет і гранатомет, став оператором NLAW, чекаю зустрічі з ординським танком.

Бережіть себе! Слава Україні та її захисникам! Перемога буде за нами!",- написав Сенцов у себе на сторінці в Фейсбук.

Фанати поставили 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Честь", " бережи себе! Бережи хлопців! Спасибі тобі за все", "Олег, в останній мирний вечір в Києві я ходив на "носоріг", вражений цим сильним і чесним фільмом. Нехай війна швидше закінчиться перемогою, щоб ви далі знімали таке українське кіно!", "Героям Слава! Чи є якісь потреби в забезпеченні?".



