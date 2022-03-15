Як пише Politeka.net, у телеграм-каналі "Супер" російського журналіста Романа Супера поширюється інформація про те, що з пропагандистських ЗМІ РФ масово звільняються журналісти.

Одна з причин, з чим пов'язане таке рішення-виступ редактора "Першого каналу" Марини Овсяннікової з плакатом, в якому вона закликала зупинити війну і не вірити пропаганді. Нагадаємо, дівчина нібито з'явилася з цим плакатом у прямому ефірі випуску новин за спиною ведучої. А потім випустила відеозвернення, в якому пояснила свої дії. Однак, незабаром у соцмережах цей перформанс назвали постановкою.

Проте, за даними телеграм-каналу "Супер", після цієї події нібито всіх співробітників телеканалу почали ретельно перевіряти. А багато і зовсім вирішили піти з роботи.

"Друзі з Першого каналу повідомляють, що після вчорашнього виступу Овсяннікової на каналі страшний переполох. Всіх співробітників, які прийшли на роботу, ретельно оглядають", - йдеться в одному з повідомлень.

Також пишуть, що з пропагандистських видань почали йти журналісти і редактори.

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