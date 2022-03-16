Українські військові збили вертоліт російських окупантів у Миколаївській області. Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ та опублікувала відповідні кадри.
«Ще одну гордість окупантів з росії, вертоліт Ка-52, "приземлили" наші воїни на Миколаївщині. Ціна літального апарата складає понад 15 млн доларів США», - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 16 березня орієнтовно склали: особового складу - близько 13800 осіб, танків ‒ 430 од, бойових броньованих машин ‒ 1375 од, артилерійських систем– 190 од, РСЗВ - 70 од, засоби ППО - 43 од, літаків– 84 од, гелікоптерів– 108 од, автомобільної техніки - 819 од, кораблі /катери - 3 од, цистерн з ПММ - 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11, спеціальна техніка - 10.
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