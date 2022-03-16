"Ми не бачимо сенсу перебування свого тут": СБУ перехопила розмову військового РФ з дружиною

Окупант скаржиться, що у них "їжі немає, води немає, боєзапасів немає", але у його дружини свої проблеми, адже в Росії більше немає "Коли", "Бершки" і Зари".