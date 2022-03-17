Так, за словами Гетьманцева, в період війни надзвичайно важлива адаптація податкового законодавства до нових реалій, а також фінансовий захист і підтримка представників бізнесу, споживачів, військових та інших категорій осіб, які цього потребують.
Так, підприємства зможуть оплачувати єдиний податок, як зараз це можуть робити ФОПи (на період воєнного/надзвичайного стану). Для реалізації цієї норми були внесені такі зміни:
- підвищуються ліміти доходів для використання єдиного податку з 10 млн. до 10 млрд. гривень
- податок з обороту встановлюється на рівні 2%
- знімається обмеження щодо кількості працівників та видів діяльності (винятком є діяльність, пов'язана з підакцизними товарами, ігровим бізнесом, обміном іноземних валют, видобутком і реалізацією корисних копалин)
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
"Російська армія змінила тактику": Арестович розкрив новий задум окупантів в Україні
Син Ротару після спроби втечі з України вийшов на зв’язок: «Потрібна термінова допомога»
"Пацани поїхали, а приїхали тіла": російський окупант поскаржився на великі втрати у своїх лавах
Море розбушується в Одесі: циклон несе різке похолодання
платниками можуть бути, як юридичні особи, так і фізичні-підприємці