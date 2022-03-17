Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев озвучив податкові інновації, запроваджені в Україні

Так, за словами Гетьманцева, в період війни надзвичайно важлива адаптація податкового законодавства до нових реалій, а також фінансовий захист і підтримка представників бізнесу, споживачів, військових та інших категорій осіб, які цього потребують.

Так, підприємства зможуть оплачувати єдиний податок, як зараз це можуть робити ФОПи (на період воєнного/надзвичайного стану). Для реалізації цієї норми були внесені такі зміни:

- підвищуються ліміти доходів для використання єдиного податку з 10 млн. до 10 млрд. гривень

- податок з обороту встановлюється на рівні 2%

- знімається обмеження щодо кількості працівників та видів діяльності (винятком є діяльність, пов'язана з підакцизними товарами, ігровим бізнесом, обміном іноземних валют, видобутком і реалізацією корисних копалин)

платниками можуть бути, як юридичні особи, так і фізичні-підприємці