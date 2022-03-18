В Україні з метою стимулювання економіки буде введено пільгове кредитування для підприємців під 0% на час воєнного стану, масштабна дерегуляція, а також гарантування 100% вкладів громадян.

Про це, як пише Politeka.net, у своєму новому зверненні до українців заявив президент Володимир Зеленський.

«Доручив знайти таку законодавчу можливість, щоб держава гарантувала 100% вкладів в українських банках. Не частину, як зараз, як зазвичай, а повністю. Весь депозит. У будь-якому банку нашої держави. Щоб люди не втратили гроші і не боялися цього ні за яких обставин», – заявив Володимир Зеленський.

Президент очікує, що Верховна Рада підтримає таку ініціативу.

Також Зеленський уточнив, що уряд вже підготував рішення про розширення можливостей кредитування для підприємців на базі програми «5-7-9%».

"Будь-який бізнес зможе отримати кредит під 0% на час воєнного стану плюс 1 місяць після війни. Далі буде мінімальна ставка-5%. Загальний обсяг кредиту може бути до 60 мільйонів гривень", - уточнив Зеленський.

Додамо, раніше в Мінекономіки анонсували, що вартість дизельного палива складе максимум 39,96 гривні за літр, бензину - 35,76 гривні за літр.

Таким чином з п'ятниці, 18 березня, ціни на паливо в Україні знизяться на 5-7 гривень за літр.