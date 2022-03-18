Ракети збиті, й чому сирена звучить не завжди.

На Вінничині наші ППО успішно перехопили кілька ракет, запущених "орками"

Про те, що силами протиповітряної оборони, сьогодні, 18-го березня, в небі над Вінницькою областю було збито 3 ворожі ракети, і з цієї причини, ніхто з мирних жителів, на щастя, не постраждав, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, інформує глава Вінницької ОВА, Сергій Борзов .

За словами Борзова, українські розрахунки ППО закривають небо на Вінничині власними силами, і на цей момент ніхто не постраждав.

Також, глава Вінницької ОВА пояснив, як наша країна виявляє потенційні загрози з повітря, включаючи час, необхідний на їх виявлення, яке триває перед запуском сирени, а також чому цей дратівливий звук часто не чути перед самим ударом.

"ЗС ЗСУ фіксують маршрут, яким слідують ракети - приблизно її курс з точки А у точку Б, і припускають, що в процесі вона може змінювати свій курс як вправо, так і вліво, або взагалі пропадати з радарів.

Наприклад, так було з ракетами, які летіли до Вінниці - вона йшла по Дністру, а в Могилеві-Подільському різко повернула праворуч на саму Вінницю.

Тому, якщо ракета летить з акваторії Чорного моря до Вінниці, тривога спочатку оголошується в Одесі, за нею включається Миколаїв, Умань, Тульчин, Немирів і Вінниця. За Вінницею може бути Житомир і Луцьк...",- розповів про всі нюанси Борзов.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що ще один бомбардувальник РФ збитий під Києвом.

Також раніше ми інформували про те, що ППО ЗСУ збила кілька крилатих ракет над Дніпром.

А до цього наш портал повідомляли про те, що ракета окупантів збита над Одесою.