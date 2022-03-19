Головне управління розвідки Міноборони України з’ясувало, з якою метою російські окупанти активно «мобілізують» чоловіче населення на окупованих територіях ОРДЛО. Про це повідомляє прес-служба ГУР Міноборони.

Зазначається, що сформовані таким чином підрозділи вирізняються вкрай низькою бойовою підготовкою, дисципліною та моральним станом. А окупаційне командування використовує їх, як гарматне м’ясо для виявлення вогневих позицій ЗСУ.

«Зі слів самих «мобілізованих», російське командування використовує їх в якості «живця». Тобто, як передовий ешелон розвідки боєм. Підрозділи відправляють на військових автомобілях до лінії зіткнення, ігноруючи високі втрати. І таким чином визначають розташування вогневих позицій ЗС України», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що один з таких підрозділів, що мав у своєму складі 250-300 осіб, 16-17 березня втратив близько 200 «мобілізованих» на Миколаївському напрямку. Рештки підрозділу, що повернулися до Херсонської області, абсолютно деморалізовані та відмовляються від подальшої участі в бойових діях.

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