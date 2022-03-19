Главное управление разведки Минобороны Украины выяснило, с какой целью российские оккупанты активно «мобилизуют» мужское население на оккупированных территориях ОРДЛО. Об этом сообщает пресс-служба Гуров.

Отмечается, что сформированные таким образом подразделения отличаются крайне низкой боевой подготовкой, дисциплиной и моральным состоянием. А оккупационное командование использует их, как пушечное мясо для выявления огневых позиций ВСУ.

"По словам самих "мобилизованных", российское командование использует их в качестве "живца". То есть, как передовой эшелон разведки боем. Подразделения отправляют на военных автомобилях к линии соприкосновения, игнорируя высокие потери. И таким образом определяют расположение огневых позиций ВС Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что один из таких подразделений, имел в своем составе 250-300 человек, 16-17 марта потерял около 200 «мобилизованных» на Николаевском направлении. Остатки подразделения, вернувшиеся в Херсонскую область, абсолютно деморализованы и отказываются от дальнейшего участия в боевых действиях.

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