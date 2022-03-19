Українські бійці вивели з ладу вертольоти окупантів. Цікаві кадри показали на сторінці Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

На відео знято, як вулицею їдуть російські машини, що тягнуть засобою вертольоти.

«Аналоговнет)) Українські захисники посприяли розробці нових модифікацій вертольотів у "воздушно-космических силах росийской федерации". Так дивись з’являться і "назємно-космические войска"», - йдеться в повідомленні.

Кадри викликали бурхливу реакцію українців.

Зазначимо, вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що зенітними ракетними військами та винищувальною авіацією України було уражено 12 повітряних цілей ворога - 2 літаки, 3 вертольоти, 3 БПЛА та 4 крилаті ракети.

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