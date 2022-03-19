Росія поширює фейкову мапу просування окупантів територією України. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

«На вигаданому малюнку кремлівські медіа позначили майже половину площі нашої країни як окуповану або заблоковану російськими вбивцями», - йдеться в повідомленні.

Насправді ж, оперативна ситуація російського вторгнення станом на 06:00 18 березня, за інформацією Міноборони України, така

Українські військові збили 2 літаки, 3 вертольоти, 3 БПЛА та 4 крилаті ракети ворога.

Протягом доби ЗСУ знищили російського генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева та кілька колон техніки окупантів в Миколаївській та Сумській області, втрати ворога наразі уточнюються.

У Гомелі через цілодобове лікування поранених окупантів усі планові операції білоруських громадян або відмінено, або перенесено на невизначений термін.

Ворог продовжує нести суттєві втрати. Так, за новими даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.03 орієнтовно особового складу - близько 14400 осіб, танків - 466, бойових броньованих машин ‒ 1470, артилерійських систем – 213, РСЗВ - 72, засоби ППО - 44, літаків – 95, гелікоптерів – 115, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17.

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