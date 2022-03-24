За добу в Україні через обстріли загинули 7 дітей. Про це повідомляє на сторінці в соціальній мережі Фейсбук офіс Генпрокурора. Найбільше постраждалих дітей у Києві, Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Миколаївській, Житомирській, Херсонській та Сумській областях.

Як відомо, всього з початку війни загинули 128 дітей, 172 - поранені. Станом на ранок 24 березня найбільше постраждало дітей у Київській – 64, Харківській – 43, Донецькій – 43, Чернігівській – 32, Миколаївській – 24, місті Києві – 16, Житомирській – 15, Херсонській – 15 і Сумській – 14 областях.

У Маріуполі під завалами обстріляного будинку знайдено тіло 11-річної гімнастки Катерини. Дівчинка раніше не раз перемагала на великих змаганнях. Раніше під час евакуації цивільного населення в с.Перемога Броварського району Київської області окупанти обстріляли колону авто, загинув 13-річний хлопчик.

Також 13 березня 2022 року в м.Бучі Київської області окупанти обстріляли авто, в якому була сім'я – мати і двоє дітей 4 і 9 років загинули. Після обстрілів окупантів до Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні з важкими пораненнями доставлено 9 дітей з м. Маріуполя та м.Сєвєродонецька.

Також ми писали, українці вже 29-ту добу захищають свою землю від російських окупантів, які вторглися в Україну. Дуже складна ситуація в Маріуполі, де немає води, світла, газу, опалення і практично закінчилася їжа.

Окупанти продовжують порушувати всі можливі права людини і знищують цілі сім'ї, руйнують будинки і стирають місто з лиця землі. Під завалами в Маріуполі загинула 11-річна українська гімнастка Катя Дяченко. Снаряд російських окупантів влучив прямо в будинок, де на той момент була дівчинка.

Нагадавши, Авіація окупантів різко наростила кількість обстрілів.

Також Politeka.net писала, що російські загарбники завдали нового удару по Києву.

Крім того Politeka.net повідомляла, під Києвом окупанти почали використовувати заборонені снаряди, кадри