В окупованому Мелітополі примусово схиляють педагогів з першого квітня почати навчальний процес російською мовою, заважають також викладачам отримати зарплату в гривнях і блокують авто з грошима. Про це повідомив глава Мелітополя Іван Федоров на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

«З центральними органами влади продовжуємо запити в органи Російської Федерації з вимогою відкриття гуманітарного коридору в Мелітополь. У зв'язку з окупацією, місто стоїть на порозі гуманітарної катастрофи.

Російські військові примусово схиляють мелітопольських педагогів з 1 квітня почати навчальний процес російською мовою. Казначейська служба Мелітополя розблокувала платежі, щоб найближчим часом представники освіти отримали зарплати за березень.

"Окупанти будують свою військову базу на території авіамістечка в нашому місті. З неї вони випускають ракети по інших містах України. Кожен день залякують мелітопольців: викрадають активістів, проводять обшуки в приватних будинках, грабують підприємців.

Також окупанти не дають забезпечити місто готівкою. Ми працюємо над тим, щоб в деяких продуктових магазинах можна було розрахуватися карткою» - йдеться в повідомленні.