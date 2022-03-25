В Україні розроблено сайт для збору доказів злочинів окупанта проти України та українців.

Про це, як пише Politeka.net, йдеться у офіційному телеграм-каналі «Дія».

«На сайті можна подати докази 3 видів злочинів — воєнні злочини проти цивільних, матеріальні збитки та порушення прав людини. Раніше писали про злочини проти цивільних, а сьогодні розбираємося із матеріальними збитками. Кожен може надати інформацію про руйнування та шкоду приватного й державного майна» – йдеться у повідомленні.

Інструкція, як подати доказ про збитки

Треба перейти на сайт https://dokaz.gov.ua/ та знайти розділ Матеріальні збитки. Потім натиснути «Подати доказ».

Потім необхідно вказати тип та назву об'єкта, його місцезнаходження, дату руйнування. Також можна завантажити й особисті втрати, яких ви зазнали внаслідок війни. Для цього треба:

Завантажте фото до та після руйнування, де чітко видно об'єкт

Коротко опишіть, що саме сталося

Залиште контакти свідків руйнування

«Кожен доказ допоможе оцінити збитки, яких зазнала Україна. Тож діліться дописом із близькими та подавайте докази. Росія заплатить за все!», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський закликав росіян вчити слово "репарації" та "контрибуції", тому що саме РФ відновить Україні всю понівечену інфраструктуру.

«Ми відновимо кожний будинок, кожну вулицю, кожне місто. І говоримо Росії: вчіть слова "репарації" та "контрибуції". Ви відшкодуєте усе, що зробили проти України. В повному обсязі. А тих, хто загинув – ми не забудемо.

Ви прийшли руйнувати наші міста. Знищувати наших людей. Забирати у нас все, що нам дорого. Ви відрізаєте мирним мешканцям України електрику, воду, опалення. Ви залишаєте людей без їжі та ліків. Ви розстрілюєте маршрути, за якими можна провести евакуацію…», - заявив Зеленський, звертаючись до росіян.

Нагадаємо, українцям пояснили, які репарації можна буде отримати від РФ.

Також Politeka.net повідомляла, що в Україні хочуть ввести новий податок: стало відомо, кому доведеться платити більше.

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