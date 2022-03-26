ЗСУ влаштували котел окупантам, які намагалися увійти до Києва, і знищили їх.

Про це повідомляє Міноборони України.

"Побачити Мощун і померти! Це все, що залишилося від окупантів, які намагалися увірватися до Києва. І бійці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців влаштували їм котел в напрямку Пуща-Водиця, Ірпінь, Буча, Гостомель, і продовжують відтісняти ворога подалі від столу», – повідомили в Міністерстві.

Зазначимо, за даними Київської військової обласної організації, вночі в бучанському районі були обстріли "Градами" і ракетами Білогородської громади, Святопетровське. Бої в Макарові, Ірпені, Гостомелі. Активізуються ДРГ. Ворог намагається виробляти ротацію. Славутич ізольований. У Броварському районі ніч пройшла тихо.

Нагадаємо, загарбники з росії зайшли в Славутич: місто повстало проти окупантів під звуки стрілянини, кадри.

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