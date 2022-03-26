Українські воїни показали залишки техніки російських окупантів у Тростянці на Сумщині, який нещодавно звільнили. Фото з технікою та кадри з місця подій були опубліковані на сторінках ЗСУ та СтратКом у Фейсбуці.
"Навіть мокрого місця не залишимо від "другої армії світу". "Українське Сафарі 2.0" в Тростянці Сумської області йде за планом, фінальної його частини " - показують воїни ЗСУ кадри з місця подій.
Як відомо, в останню добу в Сумській області йшли бої за звільнення Тростянця, спостерігалися проблеми з похованням загиблих, а російські війська обстрілювали і викрадали цивільне населення.
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Зазначимо, Росія продовжує постійні атаки ракетами і сьогодні, 26 березня, стало відомо про нові удари. Про це повідомив мер Дніпра Андрій Садовий.
"Прилетіло по Львову. Чекаємо інформацію від військової адміністрації. Прохання не поширювати фото / Відео. Залишайтеся в укриттях", - написав Садовий, просячи не фіксувати місце удару.
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